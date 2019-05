Linux Mint : Utiliser le Firefox d'Ubuntu par défaut

Introduction

Modifier les fichiers de config

Code BASH :

Package: * Pin: origin live.linuxmint.com Pin-Priority: 750 Package: * Pin: release o =linuxmint, c =upstream Pin-Priority: 700 Package: * Pin: release o =Ubuntu Pin-Priority: 500

Code BASH :

Package: firefox * Pin: release o =Ubuntu Pin-Priority: 800

Appliquer les changements

Code BASH :

apt remove firefox firefox-locale-fr firefox-locale-en

Code BASH :

apt clean all

Code BASH :

apt update

Code BASH :

apt install firefox firefox-locale-fr

Par défaut, sur une distribution "Linux Mint", Firefox n'est pas celui d'Ubuntu (base de Linux Mint). C'est un Firefox modifié par Linux Mint et disponible dans ses dépôts.Le problème c'est qu'au moment où je rédige cet article, voici les versions de Firefox fournies dans Mint 19.1 et Ubuntu 18.04 (base de Mint 19.1) :Le Firefox d'Ubuntu est plus récent, et offre Google comme moteur de recherche par défaut (contrairement à Mint).Voici donc la marche à suivre pour forcer le paquet Firefox d'Ubuntu à être installé sur notre Mint.Toutes les commandes sont à exécuter en tant que root (se connecter en root avec) ou précédez-les deDans, on a les préférences d'apt. Le fichierindique les préférences d'apt sous Mint et ressemble à ceci :On constate que les dépôts Mint sont prioritaires (700>500).Cela signifie que pour un même logiciel, s'il est plus récent chez Ubuntu, il ne sera pas mis à jour à cause de ce système de priorités.Pour Mint c'est très bien, car ça évite que des thèmes ou des logiciels du cœur de Mint soient remplacés par des versions non adaptées en provenance d'Ubuntu (comme Cinnamon, l’environnement de bureau par défaut).On ne va donc pas modifier les priorités du dépôt d'Ubuntu ou de Mint mais on va créer un nouveau fichier qui va concerner uniquement les logiciels choisis (ici Firefox).On créé doncpar exemple. Le seul prérequis est l'extensionOn va définir le nom du ou des paquets, ainsi qu'une priorité plus élevée que les dépôts de Mint :Ainsi, Firefox d'Ubuntu a une priorité de 800, puis tous les logiciels de Mint ont une priorité de 700 et enfin ceux d'Ubuntu de 500.Maintenant pour remplacer Firefox, on ne peut pas procéder à une mise à jour, dans mes tests, cela ne fonctionne pas.On va donc supprimer manuellement Firefox et le réinstaller.On commence par supprimer Firefox et ses pack de langue :Puis on vide le cache apt au cas où, histoire qu'apt n'aille pas chercher le paquet dans le cache :On rafraichit les dépôtsEt on réinstalle Firefox :